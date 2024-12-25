Semih Kılıçsoy'un 6 kilo fazlası çıktı

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta eski formunun uzağında kalan Semih Kılıçsoy, fazla kilosu olduğuna yönelik eleştirilerin odağında yer alıyordu. Genç futbolcu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Kilo alma sıkıntısı yaşayan genç oyuncu, sağlık ekibinin uygulaması için hazırladığı diyet programına sadık kalmadı. Bu yüzden 6 kilo fazlası olduğu belirtilen Semih, eski formunun uzağında kaldı.

Geçen sezonun sadece Beşiktaş’ta değil Süper Lig’de en öne çıkan isimlerinden biri olan başarılı oyuncu özellikle Immobile’nin sakatlık yaşadığı süreçte yeniden patlama yapması beklenirken fazla kiloları ile gündeme gelmesiyle taraftarın da tepkisini toplamaya başladı.

ARADA ÇALIŞACAK

Fanatik'in haberine göre; adı birçok takımla anılırken maç içinde çekilen pozlarıyla sosyal medyada gündem haline gelen Semih’in takımın izinli olduğu dönemde ekstra çalışmalar yapması bekleniyor.

Semih’in bu eleştiriler nedeniyle moral olarak kötüye gittiği gelen haberler arasında.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 2 gol 5 asistlik performans gösterdi.