Semih Kılıçsoy'un gözü Ankaragücü'nde Lig ve Avrupa'da erken havlu atan siyah-beyazlılarda gözler Türkiye Kupası'na çevrildi... Kötü geçen sezonu kupayla kapatmak isteyen Kartal, yarı finalde 0-0'ın rövanşında bu akşam Ankaragücü'nü ağırlayacak. Beşiktaş, genç golcüsü Semih Kılıçsoy'la final biletini almak istiyor.

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Beşiktaş, kâbus gibi bir sezon yaşıyor...

Yer aldıkları 3 kulvarda da önemli başarılar elde etmeyi planladıkları sezonda peş peşe hedeflerden uzaklaşan Kara Kartal'da, hem yönetim değişti hem de tam 6 kez teknik direktör...

Rakip Ankaragücü

Avrupa'da erken havlu atılması sonrasında ligde de sezon ortası bile gelmeden şampiyonluk yarışından kopan Kara Kartal, kupaya tutundu...

Kötü geçen sezonda taraftarına teselli ikramiyesi vermek isteyen siyah-beyazlılar, bu akşam yarı final rövanş turunda Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Özel olarak hazırlandı

Beşiktaş, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında bu akşam Ankaragücü'nü devirip, final biletini cebine koymayı hedefliyor.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, bu akşamki maç öncesinde takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a güveniyor. Bu mücadeleye özel olarak hazırlanan Semih de atacağı gollerle takımına finali getiren isim olmaya çalışacak.