Semih Şentürk: Ali Koç'a çok teşekkür ederim Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerde teknik adamlık kariyerine galibiyetle başlamayı hedefliyor.

AA

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Semih Şentürk, yarın oynanacak Alanyaspor mücadelesinde takımına güvendiğini ve deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Şentürk, bir ay önce başladığı görevinde takımının başında ilk maçına çıkacağını ifade etti.

"Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajları alıyorum"

Güzel bir oyunla, güzel bir galibiyetle deplasmandan dönmek istediklerini vurgulayan Şentürk, sözlerine şöyle devam etti:

İnşallah başlangıç iyi olur. Alanya sıcak ve nemli. Maç saatini biraz ileriye aldırdık. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sıcaklar önemli tabii ama bunların da üstesinden gelmek gerekiyor. İnşallah kazanıp geleceğiz. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajları alıyorum. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Başta beni bu göreve layık gören başkanımız Ali Koç'a, yönetim kuruluna, akademiden sorumlu çok değerli yöneticimiz Özgür Bey'e ve koordinatörümüz Sedat hocama teşekkür ediyorum.

"İnşallah bunun sonu da teknik direktörlük olur"

Kendisinin de A takıma yükselmeden önce akademiden geçtiğini hatırlatan Semih Şentürk, şunları söyledi: