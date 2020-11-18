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    Semih Şentürk Fenerbahçe'de altyapı antrenörü oldu

    Fenerbahçe'de unutulmaz gollere imza atan Nöbetçi Golcü lakaplı Semih Şentürk, sarı-lacivertli takımın altyapı antrenörü oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 16:21
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    Semih Şentürk Fenerbahçe'de altyapı antrenörü oldu

    Fenerbahçe yaptığı açıklama ile Semih Şentürk'ün Futbol Akademisi’nde göreve getirildiğini duyurdu.

    Fenerbahçe'de yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek."

    "GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

    Yeni görevine başlayan Semih Şentürk, "1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum. Beni bu göreve layık gören başkanımız Ali Koç’a, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu’na, alt yapı koordinatörümüz Tahir Karapınar’a teşekkürlerimle." ifadelerini kullandı.

    Semih Şentürk Fenerbahçe de altyapı antrenörü oldu #1

    Fenerbahçe yaptığı açıklama ile Semih Şentürk'ün Futbol Akademisi’nde göreve getirildiğini duyurdu.

    Fenerbahçe yaptığı açıklama ile Semih Şentürk'ün Futbol Akademisi’nde göreve getirildiğini duyurdu.

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