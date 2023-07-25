Semih Şentürk, Fenerbahçe'de antrenörlüğe başladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Semih Şentürk'ün U-19 takımının teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

16 yaşında Fenerbahçe'nin altyapısına transfer olan ve yıllarca sarı-lacivertli formayı terleten eski futbolcu Semih Şentürk, bu kez farklı bir görevde efsaneleştiği kulübe geri döndü.

A Milli Takım ve Fenerbahçe forması altında nöbetçi golcü kimliğiyle tanınan 40 yaşındaki spor adamı sarı-lacivertli takımın U-19 teknik direktörlüğüne getirildi.

"U19 Takımımızın teknik direktörlük görevine Semih Şentürk getirildi"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın omurgasını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdüren Futbol Akademimizde U19 Takımımızın teknik direktörlük görevine Semih Şentürk getirildi.



Altyapısında yetiştiği kulübümüzde A takım formamızı uzun yıllar boyunca başarıyla terleten, kazanılan zaferlerde ve elde edilen şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Semih Şentürk, 2007-08 sezonunda da ‘Gol Kralı’ olmuştu.

"Sonsuz başarılar dileriz"