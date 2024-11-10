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Haber Merkezi

Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a yenilerek taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Öte yandan TV100'de yayınlanan ekranların sevilen programı "Futbolun 100'ü" programında da değişiklik yaşandı.

Bodrum FK ile anlaşan Volkan Demirel'in yerine futbolculuk döneminde "Nöbetçi golcü" lakabıyla tanınan eski gol krallarından Semih Şentürk geçti.

"HİÇ KİMSEYLE KONUŞMUYORMUŞ"

Şentürk, programa bomba bir iddiayla başladı.

"Mourinho'yu sordum, nasıl diye. Hiç kimseyle konuşmuyormuş. Taktik idmanlarını da yardımcısı yaptırıyormuş, kimseyle konuşmuyormuş Mourinho. Taktik idmanda zaten normal başlayacağı 11 ile çalışmıyormuş, karışık yapıyormuş. Kariyerini sorgulayamam belki taktiği böyledir.

Bu sözler X'te gündem olurken futbolseverler de bu iddialar üzerine Portekizli çalıştırıcıya eleştirilerde bulundu.

VOLKAN DEMİREL'İN VEDASI

Hatırlanacağı üzere tv100’ün ilgi ve merakla izlenen Futbolun 100’ü programının usta yorumcularından Volkan Demirel, tv100 ekranlarına veda etti.

Saha Dışı programına katılan Volkan Demirel, kesilen pasta sonrası izleyicilere şu sözlerle veda etti: