Semtlerin maçında kazanan Kasımpaşa oldu

Semtlerin maçında kazanan Kasımpaşa oldu

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasınmda Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Kasımpaşa ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN KASIMPAŞA

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan İstanbul derbisinde ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Kasımpaşa'nın gollerini 20. dakikada Isaac Thelin ile 59 ve 68. dakikalarda Yusuf Erdoğan kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri 14. dakikada Enzo Roco ile 80'de Lucas Castro'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 29 yaparken 4 hafta sonra kazandı. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kalarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Yusuf Erdoğan bu sezon Süper Lig'de 22 maçta 6 gol ve 3 asiste ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Fatih Karagümrük sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.



