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- Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası
Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası
- 21.11.2022 - 11:02
2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Senegal ilk kez Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci karşılaşması Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak. İlk kez karşılacak olan Senegal-Hollanda maçını Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.
Senegal'de Sadio Mane'nin sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılması, hayal kırıklığı yaratmıştı.
Zorlu maç öncesi futbolseverler "Senegal - Hollanda maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...
Senegal - Hollanda maçı ne zaman?
2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu Senegal - Hollanda maçı, 21 Kasım 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 19:00'da gerçekleşecek.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma TRT1'de yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Senegal: Mendy, Sabaly, Cisse, Koulibaly, Ballo-Toure, Kouyate, Mendy, Gueye, Sarr, Dia, Diatta
Hollanda: Bijlow, Timber, van Dijk, Ake, Frimpong, De Jong, Koopmeiners, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn