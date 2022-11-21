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    Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası

    Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Peki Senegal - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
    • 21.11.2022 - 11:02
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    Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Senegal ilk kez Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci karşılaşması Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak. İlk kez karşılacak olan Senegal-Hollanda maçını Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

    Senegal'de Sadio Mane'nin sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılması, hayal kırıklığı yaratmıştı.

    Zorlu maç öncesi futbolseverler "Senegal - Hollanda maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...

    Senegal - Hollanda maçı ne zaman?

    2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu Senegal - Hollanda maçı, 21 Kasım 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 19:00'da gerçekleşecek.

    Maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma TRT1'de yayınlanacak.

    Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası #1

    Muhtemel 11'ler

    Senegal: Mendy, Sabaly, Cisse, Koulibaly, Ballo-Toure, Kouyate, Mendy, Gueye, Sarr, Dia, Diatta

    Hollanda: Bijlow, Timber, van Dijk, Ake, Frimpong, De Jong, Koopmeiners, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn

    Senegal - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası #2


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