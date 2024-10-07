Galatasaray ameliyat olacak dedi, olanlar oldu! Ismail Jakobs gerçekleri

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Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı genç yetenek Ismail Jakobs, kısa sürede gösterdiği etkileyici performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Süper Lig'de dün akşam oynanan Alanyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkan Jakobs, 90 dakika boyunca önemli bir katkı sağlamıştı.

"AMELİYAT OLACAK" DENDİ İNANDIRICI BULUNMADI

Öte yandan milli takım aday kadrosuna çağrılan Jakobs için sakat olduğu iddia edilmişti.

Senegal Milli Takımı'na yazı gönderen sarı-kırmızılı takımın bu yazıyı gönderdikten sonra oyuncuyu 90 dakika boyunca oynatması sonrası Senegal Federasyonu olaya el attı.

"GALATASARAY SAKAT DEYİP OYNATTI"

Çarpıcı bir açıklama yayınlayan Senegal Futbol Federasyonu, açıklamasında, oyuncunun pazartesi sabah itibarıyla milli takım kadrosuna geldiğine yer ver verdi.

Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü Galatasaray Kulübü doktorlarından Ismail Jakobs'un sakatlandığı ve milli takıma alınmayacağı yönünde bir bildirim aldık.



Ancak Jakobs'un pazar günü oynanan lig maçında kulübü Galatasaray tarafından sahaya çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını fark ettik.



Bu durumda oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep ettik.



Jakobs dün İstanbul'dan ayrıldı ve pazartesi sabahı milli takıma katıldı.