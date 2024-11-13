Ismail Jakobs'un son durumu açıklandı

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Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Jakobs'un dün çekilen MR'ında sağ bacak soleus kasında üçüncü derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Jakobs'un, Senegal'in Burkina Faso ve Burundi ile oynayacağı maçlarda görev yapamayacağı ifade edildi.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Daha sonra Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.

YAKLAŞIK 1 AY YOK

TRT Spor'un haberine göre; Jakobs'un son durumu belli oldu. Savunma oyuncusu, sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacak.

SAMSUNSPOR MAÇINA DEVAM EDEMEDİ

Süper Lig'de Antalyaspor'la oynanan maçta sakatlanan ve sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş, Elfsborg ve Tottenham maçlarını kaçıran Ismail Jakobs, Samsunspor karşılaşmasıyla takımda dönmüştü.

Bu maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu devre arasında kenara gelmiş ve yerini Victor Nelsson'a bırakmıştı.

ISMAIL JAKOBS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'a sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan transfer olan Ismail Jakobs, 10 maçta sahaya çıktı.

Jakobs bu maçlarda 1 asist kaydetti.