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    Şener Özbayraklı Başakşehir'de

    Şener Özbayraklı Başakşehir'de

    Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 16:50
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    Galatasaray'a veda eden Şener Özbayraklı, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile sözleşme imzaladı.

    BAŞAKŞEHİR RESMEN DUYURDU

    Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı’yı iki yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Uzun yıllar Türkiye’nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılarak transfer duyuruldu.

    Şener Özbayraklı Başakşehir de #1

    Şener Özbayraklı Başakşehir de #2

    Şener Özbayraklı Başakşehir de #3

    Şener Özbayraklı Başakşehir de #4

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