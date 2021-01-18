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    Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın son durumu

    Galatasaray'da Beşiktaş maçında görev alan Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı'nın sağlık durumları açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 16:16
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    Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın son durumu

    Galatasaray'dn,a Beşiktaş maçında görev alan Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı için sakatlık açıklaması geldi.

    SAKATLIKLARIN DURUMU

    Şener Özbayraklı'nın sol üst arka adale grubunda hafif-orta derece zorlanma, Oğulcan Çağlayan'ın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi

    İşte resmi açıklama...

    "Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı'nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan'ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilmiş, her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır."

    Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan ın son durumu #1

    Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan ın son durumu #2

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