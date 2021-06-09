Şener Özbayraklı'dan Galatasaray'a veda

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, veda mesajı paylaştı.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

VEDA ETTİ

İşte Şener Özbayraklı'nın paylaşımı; "Değerli Galatasaray camiası; 2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum.

Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı...

Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlanma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.

Saygılarımla."

2019'un yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan 31 yaşındaki Şener, sarı-kırmızılı forma ile 27 maçta forma giydi ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.