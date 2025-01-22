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Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurup Divan kurulu üyeliğine hak kazanan usta sanatçı Şener Şen, Ali Sami Yen'e gelerek karşılaşmayı yerinden takip etti.

Karşılaşma öncesinde Şener Şen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray aşkının nasıl başladığı sorusu üzerine Şen, "25 yıl önce olduğu için unuttum nasıl başladığını." şeklinde cevap verdi.

"BENİM DİVAN KURULU ÜYESİ OLDUKTAN SONRAKİ İLK MAÇIM"

Divan kurulu üyesi olduktan sonraki ilk maçının Dinamo Kiev mücadelesi olduğunu söyleyen 83 yaşındaki usta sanatçı, "Evet ilginç bir maç seyredeceğiz. Benim divan kurulu üyesi olduktan sonraki ilk maçım. İnşallah kazanırız. Başarı bizimle olur." yorumlarında bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sene çok iyi ilerlediğini de ifade eden Şen, "Galatasaray'a söyleyecek bir laf yok. Bu sene çok iyi. İnşallah bu hep devam eder." diye konuştu.

"TAKIM ORTADA, DEMEK Kİ BAŞARILI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da açıklamalarda bulunan Şener Şen, "Onu eleştirecek ya da bir şey söyleyecek kadar teknik bilgiye sahip değilim. Ama takım ortada, demek ki başarılı." diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği üyesi Kadir Cerman ve 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Sancaktar, 01 numaralı Şener Şen yazılı formayı usta oyuncuya hediye etti.