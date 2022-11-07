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    Şenol Güneş 5 bölgeye transfer istiyor

    Şenol Güneş 5 bölgeye transfer istiyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ahmet Nur Çebi yönetiminden 5 bölgeye transfer istedi.
    • 07.11.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 12:08
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    Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte yeni döneme giren Beşiktaş'ta, ocak ayı transfer dönemi de hızlı geçeceğe benziyor.

    Galatasaray yenilgisi sonrası Ahmet Nur Çebi ile görüşen Şenol Güneş'in, 5 bölgeye takviye istediği öğrenildi.

    Şenol Güneş 5 bölgeye transfer istiyor #1

    Redmond ve Rosier'den memnun değil

    Redmond ve Rosier'nin performansından memnun olmayan Güneş'in, yönetimden stoper, sol bek, sağ bek, orta saha ve kanat transferi talep ettiği kaydedildi.

    Devre arasında bu bölgelere takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi şimdiden harekete geçti.

    Derbi mağlubiyeti sonrası morali bozulan siyah-beyazlılar, hafta sonu evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Şenol Güneş 5 bölgeye transfer istiyor #2

    Şenol Güneş 5 bölgeye transfer istiyor #3


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