Şenol Güneş: Ante Rebic bu maça yetişmedi

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tiran ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Şenol Güneş, şunları söyledi:

Yoğun bir hazırlık dönemi oldu. Geçen sezondan sonra bu sezona iyi hazırlanmak istedik. Hazırlık maçlarından çok resmi maçlar önemli. İlk resmi maçımızı yarın oynayacağız. Büyük takım küçük takım ayrımı yapmıyoruz. Kontra atağı iyi oynayan bir takım. Tanıdığımız bazı oyuncular var orada. Yarınki maçın zor olmasını bekleyebiliriz. İki maçta da iyi sonuç alıp arkasını getirmek istiyoruz. Bizim için test olacak. Hazırlık ve antrenmanda zenginlik katıp bir şeyler yapmaya çalıştık. Yarın da öyle olacağını düşünüyorum. Takımımdan pozitif futbol, kazanma hırsının üst düzeyde olduğu bir performans bekliyorum.