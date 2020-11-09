Şenol Güneş: Arda'ya kapımız açık

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aday kadroya yeniden çağrılan Caner Erkin ve performansı yeniden artan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Arda'ya kapımız açık" dedi.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takıma yeniden davet ettiği Caner Erkin ile birlikte basın toplantısı düzenledi



Şenol Güneş, Süper Lig'deki teknik direktörlere de "sol bek" konusunda seslenerek; "Buradan ligdeki hocalarımıza sesleniyorum; Elinizde eğer varsa çok iyi bir sol bek bunu değerlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.





"CANER'İN KATKI YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Caner Erkin'in yeniden A Milli Takım formasına kavuşması hakkında da konuşan Güneş, "Yine bunlardan bir tanesi olan geçmişte büyük hizmetleri olan Caner Erkin kardeşimiz de tekrar bizimle beraber. Onunla beraber olan arkadaşlarımız da var. Cenk mesela uzun zaman sonra sakatlık sonrası geldi. Ömer bir ara yoktu geldi, Deniz aynı şekilde, Berkay bizimle beraberdi tekrar çağırıldı. Önemli olan takımımızı daha yukarı çekmek. Bütün oyunculara kapımız açık. Caner'e de hoş geldin diyorum. Kendisi daha önce tesadüftür o dönemde oynadığı için 2011 yılında Hırvatistan maçında kadrodaydı, Burak da vardı. Onların dışında tüm oyuncularımız değişti. bu değişimlerin amacı istikrarlı bir kadro oluşturmak. Caner'in de bize çok katkı yapacağını düşünüyorum. Hem oyuncu yeteneği ile hem de sorumluluk içerisinde ağabey olarak örnek olacağını biliyorum." şeklinde konuştu.





"ARDA TURAN'A KAPIMIZ AÇIK"

Arda Turan'la ilgili de konuşan Güneş, "Arda Turan bir düşüşe geçti. Şu anda yeniden küllerinden doğmak istiyor. Gayret ediyor. Bu gayretin üst seviyede olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı olursa, ihtiyacımız olursa hiç bir oyuncuya kapımızı kapatamayız. Taylan Antalyalı geçen sene de takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Düşündüğümüz oyuncular arasında ama elimizdeki bazı arkadaşlarımız var. Onları değerlendiriyoruz. Sadece bunlar değil hem yurt içinde hem yurt dışında takip ettiğimiz oyuncular var." ifadelerini kullandı.



