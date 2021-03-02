Euro
8.8343
0.5%
Dolar
7.3324
0.5%
Altın
407.14
0.73%
Borsa
1.529
0.11%
Bitcoin
356.782
1.39%
EXEN Coin
16.60
0.00%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C
    Şenol Güneş: Bazı maçlarda ortada futbol yok

    Şenol Güneş: Bazı maçlarda ortada futbol yok

    A Milli Takım'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de oynana futbola eleştirilerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 17:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lig Radyo'da değerlendirmelerde bulundu.

    "FUTBOLUN KEYFİNİ ORTAYA ÇIKARTALIM"

    Önceki hafta oynanan Antalyaspor-Başakşehir karşılaşmasında isabetli şut atılmamasına göndermede bulunan Güneş, "Kimse futbola bakmıyor, herkes sonuca bakıyor. Önce futbolun keyfini ortaya çıkartalım. Bazı maçlar oluyor, şut yok, pozisyon yok. Ortada futbol yok. Hakemler zaman geçirmeye izin vermemeli." ifadelerini kullandı.

    Şenol Güneş: Bazı maçlarda ortada futbol yok #1

    Süper Lig'de maçların çok fazla durması bazı futbolcu, teknik adam ve futbolseverlerin de gündem maddelerinde bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

    Antalyaspor-Başakşehir maçına dünya basınından eleştiri - HABERİ

    Şenol Güneş: Bazı maçlarda ortada futbol yok #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir