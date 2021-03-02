Şenol Güneş: Bazı maçlarda ortada futbol yok

A Milli Takım'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de oynana futbola eleştirilerde bulundu.

A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lig Radyo'da değerlendirmelerde bulundu.

"FUTBOLUN KEYFİNİ ORTAYA ÇIKARTALIM"

Önceki hafta oynanan Antalyaspor-Başakşehir karşılaşmasında isabetli şut atılmamasına göndermede bulunan Güneş, "Kimse futbola bakmıyor, herkes sonuca bakıyor. Önce futbolun keyfini ortaya çıkartalım. Bazı maçlar oluyor, şut yok, pozisyon yok. Ortada futbol yok. Hakemler zaman geçirmeye izin vermemeli." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de maçların çok fazla durması bazı futbolcu, teknik adam ve futbolseverlerin de gündem maddelerinde bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Antalyaspor-Başakşehir maçına dünya basınından eleştiri - HABERİ

