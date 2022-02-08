Euro
15.56
0.01%
Dolar
13.62
0.25%
Altın
799.83
0.44%
Borsa
2007
0.48%
Bitcoin
594.945
0.18%
BTXN Coin
31.00
-7.46%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Hafif yağmur 3 C
    Şenol Güneş: Beşiktaş ile anlaşmadım

    Şenol Güneş: Beşiktaş ile anlaşmadım

    Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Şenol GÜneş, "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 18:50
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 19:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta yola Önder Karaveli ile devam edilse de yeni teknik direktör iddiaları konuşuluyor.

    Hatta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş ile anlaştığı iddia edildi.

    Konuyla ilgili Şenol Güneş, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

    Şenol Güneş: Beşiktaş ile anlaşmadım #1

    "ORTADA ANLAŞMA YOK"

    Işık, Şenol Güneş ile konuştuğunu belirterek deneyimli hocanın, "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok. Ayrıca şu anda Beşiktaş’ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum.” ifadelerini kullandığını söyledi.

    Şenol Güneş: Beşiktaş ile anlaşmadım #2


    Görüş Bildir