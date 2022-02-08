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Şenol Güneş: Beşiktaş ile anlaşmadım

Şenol Güneş: Beşiktaş ile anlaşmadım

Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Şenol GÜneş, "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok." ifadelerini kullandı.