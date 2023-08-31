Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine teşekkür etti Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev mücadelesinin ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, 3-2'lik galibiyetin rövanşında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek gruplara yükseldi.

Siyah-beyazlılar tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında 6 maçlık galibiyet serisi yakalayarak bu sezonki başarısını perçinledi.

Ayrıca 4 Şubat 2023'ten beri tüm kulvarlarda çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyerek ciddi bir seriyi de yakalamış oldu.

Şenol Güneş'in öğrencileri bu tarihten bu yana çıktığı 23 resmi maçta 19 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Şenol Güneş: Camia iyi günde kötü günde birlikte olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Başkan ve yönetimin desteğine teşekkür ediyoruz. Biz bir aileyiz. İyi günde kötü günde. Kısır çekişmelerden, dışarıdan suni yaratılan olumsuz havadan uzak. Camia iyi günde kötü günde birlikte olur. Zorluk çekeceğiz ama moralimizi bozmayacağız" dedi.

Şenol Güneş, sözlerinin devamında, "Hala daha iyi duruma geldiğimizi düşünmüyorum. Ama moralimizi bozmayalım, güvenimizi dağıtmayalım. Güzel bir maç oldu mutluyuz. Yarın erken antrenman var. Sivas maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Transfer sorusuna esprili yanıt

Şenol Güneş, transfer hakkındaki soruya, "Bugün transferi şoförle tesise yapacağım. Ondan sonra eve gideceğim, başka transfer yapmayacağım" şeklinde yanıt verdi.