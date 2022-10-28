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    Şenol Güneş: Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur

    Şenol Güneş: Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, imza töreninde iddialı açıklamalarda bulundu. Güneş, "Mazeret üretmeyeceğiz. Şampiyon olacağız." dedi.
    • 28.10.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 11:47
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    Beşiktaş ile 2024 yazına kadar sözleşme imzalayan yeni teknik direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, imza töreninde açıklamalar yaptı.

    Toplantıda konuşan Şenol Güneş, "Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum." diyerek sözlerine başladı.

    Şenol Güneş: Beşiktaş ın hedefi şampiyonluktur #1

    "En çok şampiyon olan takım Beşiktaş"

    "Son 10 yıla bakarsak herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş, en çok ses getiren takım da Beşiktaş." diyen Şenol Güneş, "4. yıldızı takmak benim değil bizim işimiz. Son 10 yıla baktığımız zaman en çok şampiyon olan takım Beşiktaş. Ses getiren takım yine Beşiktaş. Galatasaray arada iki kere şampiyon oldu, Başakşehir oldu. Son dönemin en başarılı takımı Beşiktaş, bu çok açık ortada." ifadelerini kullandı.

    Şenol Güneş: Beşiktaş ın hedefi şampiyonluktur #2

    "Şampiyonluk Beşiktaş'ın hedefidir"

    "Mazeret üretmeyeceğiz." diyen Güneş, "Sezon sonunda hedefimiz tabii ki şampiyonluk bu Beşiktaş'ın hedefidir." dedi.

    "Yabancı kuralına uyacağız"

    Öte yandan Şenol Güneş, "Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız. Tartışmasını yaparız. O ayrı konu. Yarış devam ediyor. Zorlukları var, katılıyorum. Biz yarışacağız. İşimiz bu. Şartlar da belli, oyuncular da belli. İdari ve kulübün yapısı belli. Değişse ne olur, ne olmaz? Bu gündemimizde vardı. Şu an uzun sürer bu konuşma. Biz yarışta olacağız ve başarılı olacağız. Bunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

    Detaylar geliyor...

    Şenol Güneş: Beşiktaş ın hedefi şampiyonluktur #3


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