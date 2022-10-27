Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak

Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak

Beşiktaş'ın, 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Şenol Güneş'e bu sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro ödeme yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile kesin olarak anlaşma sağladı.

Asist Analiz'de yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık kontrat yapacak. Deneyimli hocaya, bu sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro maaş verilecek.

Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, bu sözleşmeyle yeniden siyah-beyazlıların başına geçmiş olacak.

Bilindiği üzere önceki teknik direktör Valerien Ismael'in yıllık maaşı 1.2 milyon euroydu.

Avrupa'da da başarılı olmuştu

Beşiktaş'ta iki şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza atan 70 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda takımı Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkarmıştı.

Siyah-beyazlılar, ayrıca Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.