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    Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak

    Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak

    Beşiktaş'ın, 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Şenol Güneş'e bu sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro ödeme yapacağı öğrenildi.
    • 27.10.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 11:26
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    Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile kesin olarak anlaşma sağladı.

    Asist Analiz'de yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık kontrat yapacak. Deneyimli hocaya, bu sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro maaş verilecek.

    Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, bu sözleşmeyle yeniden siyah-beyazlıların başına geçmiş olacak.

    Bilindiği üzere önceki teknik direktör Valerien Ismael'in yıllık maaşı 1.2 milyon euroydu.

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    Avrupa'da da başarılı olmuştu

    Beşiktaş'ta iki şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza atan 70 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda takımı Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkarmıştı.

    Siyah-beyazlılar, ayrıca Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

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