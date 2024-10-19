Şenol Güneş: Bir çiçek ile yaz gelmez

Haber Merkezi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EKSİKLERİMİZ VAR, BUNU KABUL EDİYORUZ"

Şenol Güneş yaptığı açıklamada şu açıklamalarda bulundu:

"2 galibiyet 6 beraberlik, olumsuz bir tablo. Sıkıntılı dönemde moral, özgüvene, puanlara ihtiyaç vardı. Kaybedilen puanları geri getiremeyiz ama telafi etme şansımız olabilir. Oyuncularım oyuna daha hakimdi. Eksiklerimiz var, bunu kabul ediyoruz. Oyunu geliştirmek zorundayız. 7 tane oyuncu yeni geldi. Bunların hem oyuncuları hem güvenleri hem de mevcut oyuncuların performanslarına ihtiyaç var. Allah yardım etti, son dakikada gol geldi. Böyle olması belki de daha iyi oldu."

"BİR TÜNELDEN ÇIKIYORUZ"

Şenol Güneş ayrıca şöyle konuştu:

"Trabzonspor bugün bir maç kazandı. Moralli, güvenli ve puan olarak üstte olan bir takımı yenmek önemliydi. Kağıt üstündeki kayıplara bakınca bu galibiyetin anlamı daha büyük. Bir tünelden çıkıyoruz. Oyuncuların 1-0'dan sonra coşkusunu görünce anlıyorum ki içlerindeki güveni çıkartamıyorlar. Daha çok hamle yapan takım olmalıyız. Kornerde bile daha çabuk oynamak istiyoruz. Gayretleri, koşuları, oyunları daha olumlu olacak. Umarım öyle olur. 3 puan önemliydi. Her maçta 3 puan önemli. Haftaya Göztepe var, o da önemli. Devreye kadar oyunu geliştirip sonuçları alırsak daha iyi bir Trabzonspor görürüz."

"BİR ÇİÇEK İLE YAZ GELMEZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, son dakikada attıkları golle galip geldiklerini belirterek şöyle dedi:

"Bu galibiyet moral ve güven getirdi. Son dakikada golün gelmesi ayrı bir mutluluk. İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeyken golü bulamadık. Rakibinde maça ortak olduğu noktada böylesi bir golün gelmesi moral ve güvenimizi artırdı. Golden sonra oyuncular kendi içlerindeki değerleri ortaya çıkarmaya çalıştılar. Gol attıktan sonra oyuncularımız iştahlı oynadılar. Maçı kazanmak önemliydi. Kağıt üstünde daha rahat kazanacağımız maçlarda puanlar kaybettik. Zor maçları kazandık. Bir çiçek ile yaz gelmez. Trabzonspor'un daha fazla puanlara ihtiyacı var"

"SAHADA HER ŞEYLERİNİ KULLANMALARI GEREKİYOR"

Niyet olarak oyuncuların iyi olduğunu düşündüğünü söyleyen Güneş, "Halen daha oyuncularımın kullanmadığı değerler ve saha içerisinde bunu gördük. Oyuncuların sahada her şeylerini kullanmaları gerekiyor. Çok olumsuz değilim ama iyi olduğumuzu da söyleyemem, devreye kadar böyle gideceğiz. Bazen iyi, bazen kötü olacağız ama takım oluşturmaya çalışacağız." dedi.

"BİZ BU MAÇTA MORAL VE GÜVEN BULDUK"

Güneş ayrıca şu ifadeleri kullandı: