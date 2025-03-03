Şenol Güneş: Bizim için hayal kırıklığı oldu

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Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası konuştu.

"KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ VARDI"

Şenol Güneş, şunları dedi:

Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde de sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin de zor durumda olduğunu biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu! Konuşacağımız hiçbir şeyi yapmadan devre kapattık.

"BERABERLİĞE RAZILARDI"

"Rakip beraberliğe razıydı, biz değildik ama mağlup olduk. Futbolun cilvesi diyelim." diyen Şenol Güneş, şu sözleri sarf etti:

Tekrar söylüyorum, ikinci yarıda en azından gol atma isteğimiz vardı. Yine eksiklerimiz vardı. Rakip de iyi niyetli çalışmanın sonunda 3 puan alarak moral buldu. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hem kalitemizi hem de oyun gücümüzü gösteremedik ve maalesef mağlup olduk.

"ONLARI KUTLUYORUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, şu şekilde konuştu: