Şenol Güneş: Şartlara rağmen bir puan iyi denilebilir Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Karşılaşma Okay Yokuşlu ve Gedson Fernandes'in golleriyle 1-1 berabere bitti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİR PUAN İYİ DENİLEBİLİR"

Güneş şöyle dedi:

"Bugün oyunu nasıl değerlendireceğim, oyuna başlarken bir planımız vardı, böylesine bir maçı düşünmedik. Kazanmak için sahaya çıkan takım, hiçbir parametrede öne çıkamadı. Buna rağmen bir puan iyi denilebilir. Bütün oyuncular yürekten oynadı. Rakip de güçlü, formda. Savunmada kalıp, hızlı çıksaydık pozisyon bulabilirdik ama onu yapamadık."

"BÖYLE BİR MAÇI DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Deneyimli teknik adam şu cümleleri kurdu:

"Bu oyun bunu gerektirdi. Kaybedebilirdik. İki takım da ikişer puan kaybetti. 3 maçta 3 puan aldık. İlk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Hala zor dönemden geçiyoruz. Bu oyuncular, takımı daha yukarıya getirecek. 12. adam dediğimiz taraftar, müthiş devreye girdi. Böyle bir maçı daha görmek istemiyoruz. Tek taraflı izlenen bir maç, güzel bir maç olmaz. Futbolun gidip - gelerek olması, karşılıklı olması gerekiyor. Onları sağlayamadık. Oyunumuzu tam göremedik. Başlangıçta iyiydik, baskı yapmaya çalıştık. Beklenmeyen bir pozisyon oldu. Kırmızı kart gördük. Golün gelmesi iyi oldu. Ama hiç çıkamayacağımızı düşünmedik. Onu çalışmamız lazım. Yeni geldik. Çok gelen insanlarımız var, onları mahcup etmeye hakkımız yok."

CİHAN ÇANAK'IN SAKATLIĞI

Şenol Güneş, Cihan Çanak'ın sakatlığı ve 6. oyuncu değiştirme hakkını kullanmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Cihan'ın sakatlığını doktor takip ediyor. Çok olumsuz olmayabilir. Takip etmek gerekiyor. Bir hakkımız daha doldu. Hakemler de bilmiyor kuralları. Oyunu yönetmek, açıklanan kararları iyi bilmek lazım. Oyuncuyu sahaya çıkardık. Böyle durumlarda oyuncu değişikliği hakkı doğuyor. Bunu da sormuştuk, yeni oldu. Cihan inşallah düzelir, daha iyi olur."