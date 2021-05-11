Şenol Güneş: Burak Yılmaz, Beşiktaşlı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz, Beşiktaşlı. Özünü, değerlerini kaybetmedi." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Haber Global'de katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Güneş, Şampiyonlar Ligi finalinin bu sene İngiltere'de, seneye ise Türkiye'de oynanması gerektiğini savundu.

Ayrıca milli oyuncu Burak Yılmaz hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, önemli açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞLI BU ADAM"

Güneş açıklamalarında, "Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'ta ilk alamadığımızda "Beşiktaşlılara hata yaptı" diye söylendi. Ne yaptı? Galatasaray formasını öptü. Galatasaray'da oynuyor, Beşiktaşlı bu adam.

Trabzonspor'da oynuyor, Beşiktaşlı. Özünü, değerlerini kaybetmedi. Beşiktaş'a 1 yıl gecikmeli geldi, işini çok seviyor. Eskiden duygusal çıkışları vardı." ifadelerini kullandı.