Şenol Güneş: Dünya Kupası'na direkt gitmek istiyorum

Milli Takımımızın teknik sorumlusu Şenol Güneş, EURO 2020 turnuvası öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Güneş, "Bu takımda 2002 enerjisi var" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Benim başından beri hedefim, hayalim, arzum Dünya Kupası’na katılmak. Direkt olarak Dünya Kupası’na gitmeyi çok isterim. Letonya’yla berabere kaldık ama avantaj yine de bizde. 3 maçta 7 puan aldık. Aynı 7 puanı Eylül’de alırsak Karadağ ve Cebelitarık’ı yenip Hollanda’yla berabere kalırsak avantaj yine bizde. Tabii ki keşke hepsini alsak. Ben de oyuncular da Türkiye de Dünya Kupası’nda olmayı çok istiyor. Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı garantiledik, Dünya Kupası’na da gidersek 2 önemli turnuvayla tecrübe açısından bu takımın 5-10 yılını daha kurtarırız.” dedi.

"TAKIMDA 2002 ENERJİSİ VAR"

Şenol Güneş sözlerine şöyle devam etti: "Bu takımı 2002’deki takımın yerine koymam. Onlar Dünya Kupası’nda 3. oldular. Şimdikiler sadece Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı garantilediler. Rüştü Reçber’den örnek vereyim. Türkiye’nin en iyi kalecisi. Çünkü hem Dünya Kupası’nda hem de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda takıma çok büyük katkılar yaptı. 2002’d e Dünya Kupası’nda 3. olan takımın elektriği enerjisi, bu takımda da var. Zaman ve oyuncu farklılıkları olsa da bu konuda şu anda çok iyiyiz. Önce aile ortamında bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bunu sağladığımızı düşünüyorum.





Geçenlerde kampta takıma 2002 Dünya Kupası’n daki maçlarımızı izlettim. Benim hoşuma gitti. Güzel goller atmışız. O dönem İtalya’yla bir hazırlık maçı yaptık. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yaptım. Bana o dönem kızmışlardı, ‘Yahu neden oyuncu değişikliği yapıyorsun’ diye. Çok güzel oynamıştık. Paslaşmalarımız harikaydı. Rakip, bizden top alamıyordu. İtalyanlar, bizim oyunculara, ‘Ne yapıyorsunuz, bu kadar zorlamayın’ diyorlardı.”

"BİZ BU TRENİ KAÇIRDIK"

“Söz vermek istemiyorum. Ama Milli Takım’dan sonra kulüp takımlarına dönme hayalim yok. Futbolda çok kavga var. Yüz yüze bakamayacak hale geliyoruz. Bugünkü saygınlığımı yitirmek istemem. Burada en güzel şekilde bırakmak bana daha ideal geliyor. Kendimle yarışıyorum. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş hepsi önemli hizmetler yaptılar. Herkesin zorlu hikayeleri var. Buralara birden gelmediler. Kaybettiklerini, sıkıntılarını bir basamak olarak kullanacaksın. Belki 1, belki 3, belki 10 sene sonra istediğin yere geleceksin. Yeni gelen teknik adamlar, Türkiye’ye göre değil uluslararası arenaya göre kendilerini hazırlamalılar. Biz bu treni kaçırdık.”





"TARKAN'DAN YENİ ŞARKI BEKLİYORUM"

Fanatik'e konuşan Şenol Güneş, “Türk Sanat Müziğini çok dinlerim. 2002 Dünya Kupası öncesi Kosta Rika’ya maç izlemeye gittim. Bir diskoda Tarkan’ın müziği çalıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Tarkan’ı başka bir yere koyarım. Eser Eyüboğlu var. Gönül Dağı dizisinde de oynuyor. Onun türküleri hoşuma gidiyor. Volkan Konak’ın da yeni programı başladı. Onu da çok severim. Volkan Konak ve Sunay Akın daha önce beraber çalışıyordu. Biri gitar çalıyor, diğeri sohbet yapıyordu. Çok iyi yere geldiler. Volkan’ın sahnesi çok iyidir. 2002 Dünya Kupası zamanında Tarkan’ın, ‘Bir oluruz yolunda’ şarkısı Milli Takım’la özdeşleşmişti. Mustafa Sandal’ın da, ‘Pazara kadar değil mezara kadar’ şarkısı vardı. O da tuttu. Trabzonspor’un da böyle türküleri vardı.” diyerek sözlerini noktaladı.