Şenol Güneş: Emre Belözoğlu şu an için mümkün değil

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşamadıklarını açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenör olmamasıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Şenol Güneş basın toplantısında "Emre ile ilgili görüşürüz dedim. Hiçbir zaman aldık demedim. Açık ve samimi olmak lazım. Emre Belözoğlu çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hala onunla görüşüyorum, görüşeceğim. Şartlar itibariyle şu an için olması mümkün değil." dedi.





"ONUN DA ZAMANA İHTİYACI VARDI"

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş "A Milli Takım'da yardımcı hoca olarak Emre Belözoğlu'nu düşünmüştüm. Futbolu bırakmadan önce kaptan olarak katkı yapıyordu. Onun da zamana ihtiyacı vardı. Burası onun için de önemliydi. Ancak şartlar olmadı, bize katılmadı." ifadelerini kullandı.





"BANA BİRAZ DAHA YÜK BİNSİN"

Şenol Güneş ayrıca "Bana biraz daha yük binsin. Oyuncularla daha fazla temas kuracağım. Şu anda Burak ve Hakan'ı önde tutarak, Emre'nin pozisyonunda kullanmak istiyorum. Oyuncular oyuncu olarak işlerini yapacaklar, aynı zamanda lider oyuncu olarak diğer oyunculara katkı sağlayacaklar." açıklamasını yaptı.

"FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN İSTEDİM"

Deneyimli teknik adam "Emre için takım için faydalı olacağını düşündüğüm için kadroya istedim. Ama olmadı. Kasım'da maçlar bittikten sonra ne olacağını görürüz." diyerek sözlerini bitirdi.