Şenol Güneş: Eren Elmalı transferini Galatasaray uzattı

DHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Kazanmaya ihtiyacımız vardı, o anlayışla sahaya çıktık. İyi başlayıp iyi bitirmek istiyorduk ama kötü başlayıp iyi bitirdik. Gol yemeden bitirdik. 2 cezalı oyuncumuz vardı, 3 yeni oyuncumuz sahada buluştular. Zor bir maçtı. Rakibimiz ligin en az gol yiyen takımı. İki senedir Arda hocanın çok başarılı bir şekilde hazırladığı uyumu, takım oyununu iyi oynaması, iyi olan başarılı bir takım. Lig için en başarılı takımlardan bir tanesi. Yani kendi gücünü iyi kullanarak iyi bir seviyeye geldi. Bizim için çok zor bir maçtı. Özellikle ilk yarıda rakip sahanın her tarafını kullandı. Dönerek oynuyordu ve top kaybı az yaptı. Biz de tam tersine hücum etmek, hücumla savunma arasında çok dağınık oynadık. Rakibin oynamasına kolaylık tanıdık" dedi.

"RAKİBİN GÖBEKTEN SIZMASINI ENGELLEYEMEDİK"

Rakibin özellikle göbekten sızmasını engelleyemediklerini aktaran Güneş, "Rakibin özellikle göbekten sızmasını da engelleyemedik. Uğurcan'ın penaltıda başarılı olması önemliydi. Diğer pozisyonda da yine Tayfur'un karşı karşıya bir pozisyonu vardı. Ama ikinci yarı rakibe göre oynadığımız oyun daha kontrollüydü. İkinci bölgede karşılayıp hücum etmeye çalıştık, daha az rakip geldi, uzaktan şut atma durumuna düştü. Özellikle golden sonra da 2'nci bölge hatta 3'üncü bölgedeki baskılarımız başarılı olunca daha fazla çıkabildik. Ama sonuç olarak oyuncularımız her şeyi rağmen korkmadan, gayretli olarak 3 puanı almış oldular. Taraftara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HAKEMLERİ YORMASINLAR BU KADAR"

Karşılaşmanın hakeminin maçlarına sık verildiğine dikkat çeken Şenol Güneş, "3 puan iyi ama yeterli mi, değil tabi. Bugün için kötü başlayıp iyi bitirmek sevindirici. Sarı kartlarımız vardı, onlardan cezalı oyuncu olmadı. Bedava sarı kart gördüğümüz, daha önceki maçta nasıl olduğunu anlamadığımız sarı kartlar vardı, onlar bugün yoktu. Sadece şunu merak ediyorum, bize bu penaltı verilirken ne düşündüğünü bilmiyorum. Bir de Mehmet Türkmen de çok yoruldu, hep bizim maçlara geliyor. 'Gelmesin' demiyorum ama hakemleri yormasınlar bu kadar" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ TAM GÖREMİYORUZ"

Güneş, Trabzonspor’un deplasmanda başarı gösterememesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

Kuyudayız, her şeyi tam göremiyoruz herhalde. Karanlık kuyu, oradan iple çıkmaya çalışıyoruz. Oyun olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. En azından takım oyununda. Mesela ikinci yarıdaki bloklarında mesafesi kapanması, rakibi karşımıza alıp çıkmamız iyi. Diğer maçlarda hücum zenginliğimiz fazlaydı, bu maçta o hücum zenginliğimiz daha azdı. Mesela uzun ters yön, yön değiştirmelerimiz var. İsabetli değildi, top kayıplarımız fazlaydı. Onlarda sıkıntı yaşayınca oyun aşağıya düşüyor. Kayseri maçında da buna benzer oldu, onu da yenmemiz gerekiyordu. Bizim deplasmandaki motivasyon sıkıntısı olabilir. Çünkü Kayseri maçında çok iyi değildik ama Samsun'da, İstanbul'da kazanabilirdik. Yani kazanacağımız maçlar da oldu. Bir basiret bağlanması var. Onun net bir cevabını bulamıyoruz. Bu hafta 29 puan olduk, ne kadar kazansak 30'u bulamadık daha. Öyle olunca deplasmanda da rahat değiliz. Oynarken telaş başlıyor. Bu sıkıntılarımız var.

"YABANCI HAKEM OLSUN"

Yabancı VAR uygulamasını değerlendiren Şenol Güneş, Türk futbolunun yeniden dizayn edilmesi gerektiğini vurguladı:

Türk futboluyla, hakemleriyle, yöneticileriyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Sadece bugünkü maçta penaltı bize verilmeyen, onlara verilirken ne düşünülüyor, onu tam göremedim. Penaltı mı, değil mi? Akşama izleriz. Çünkü onlar da saçmaladılar. VAR da saçmaladı. Hiçbir şey doğru değil. Adalet sarsıldı, terazi çok yanlış. Aynı ağırlığı koyuyorsun, adam farklı bir şey söylüyor orada. Kafayı yersin o zaman. Aklın oynuyor, pozisyonu görüyorsun, ofsayt değil, adam ofsayt veriyor, golü iptal ediyor. Bize olması önemli değil. Veya penaltı değil, penaltı veriyor. Sonra bunu VAR’da görüyorsun, 'Allah Allah' diyorsun. Onu da söylemiştim. UEFA toplantısına gitmiştim Beşiktaş'tayken. VAR, eğer tartışmayı durdurmak için yapılıyorsa asla olmayacaktır, bugün çok daha tehlikeli oldu. Gelen yabancılara, 'Demek ki bunu da ayarlıyorlar' diyoruz. Madem yabancı VAR var, yabancı hakem olsun, hakemleri kaldırın ortadan. Hiç eğitim yok, para harcamayın. Madem hazır alıyoruz, yani ürün gibi. Hakemi de dışarıdan alalım. Madem parayı kullanacağız orada kullanalım. Bu doğru değil. Onun için yeniden dizayn edilmesi lazım futbolun. Kendi insanının üretilmesi lazım yetmediği zaman dışarıdan alman lazım

"EREN TRANSFERİNİ GALATASARAY UZATTI"

Eren Elmalı’nın transferi ile ilgili kamuoyunda oluşan, "Galatasaray’la İstanbul’da görüştü" yönündeki dedikodulara ilişkin soruyu da cevaplandıran Güneş, "Eren, öyle bir çocuk değil. Eren, iyi oynar, kötü oynar ama karakter olarak asla öyle bir şeyi yok. Galatasaray'ın talebi vardı, bize de yansıttılar. Parada anlaşıldı, Galatasaray uzattı. Sadece para ve vade değil bence. Uzattı, sonra başka birini almak istedi. Ben de Eren'e, 'Sen de oyna, 5-10 milyonluk oyuncu ol, tercih et. Bunu bil, kulüpleri tanı, bu işleri bil. Öğrenmenin yaşı yok' dedim. Maalesef kulüplerin birçoğu yarışırken böyle oyuncularla konuşup kafa karıştırılabilir. Bilmiyorum ama anlaşma yapılıp sonra vazgeçiliyorsa benim için hiç önemli değil. Gidene kadar bizim oyuncumuzdur. Transferde de kulüpler isteyebilir her oyuncu gidebilir. Ama kulübün menfaati ön plandadır" şeklinde konuştu.