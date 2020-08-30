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    Şenol Güneş: Erol Bulut, Altay'ın kadroda neden olmadığını iyi biliyor

    Şenol Güneş: Erol Bulut, Altay'ın kadroda neden olmadığını iyi biliyor

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın neden milli takım kadrosuna çağrılmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 09:38
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 09:38
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    Şenol Güneş: Erol Bulut, Altay'ın kadroda neden olmadığını iyi biliyor

    Fenerbahçeli taraftarların Altay Bayındır'ı A Milli Takım kadrosuna almayan Şenol Güneş'i eleştirmesinin ardından tecrübeli hocadan açıklama geldi.

    TRT Spor'a konuşan Güneş, Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın neden kadroda olmadığını Erol Bulut'un bildiğini dile getirdi.

    Şenol Güneş: Erol Bulut, Altay ın kadroda neden olmadığını iyi biliyor #1

    "EROL HOCA İYİ BİLİYOR"

    Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın aday kadroda bulunmama sebebini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'de Altay var, onu da niye almadın diye söylediler. Erol hoca niye alınmadığını iyi biliyor. Altay da bizim için önemli bir kaleci, Sinan Bolat da boştaydı, onu da almadık. Uğurcan benim için Mert ile aynı ayarda, belki önde." diye konuştu.

    Şenol Güneş: Erol Bulut, Altay ın kadroda neden olmadığını iyi biliyor #2

    "UĞURCAN OLAĞANÜSTÜ BİR KALECİ"

    Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için de konuşan Şenol Güneş, "Uğurcan benim için olağanüstü bir kaleci, mükemmel oynuyor, Türkiye'nin üzerinde bir kaleci. Bazı özellikleri bakımından Mert'ten de önde. Dışarıya gitmesi kulübün politikaları ile bağlı. Bu oyuncuları tutarak takım kurabilirsiniz. Uğurcan kalsa da, gitse de vazgeçmem, bana güven veriyor." dedi.

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