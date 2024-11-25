Şenol Güneş farklı galibiyeti yorumladı: Pes etmeden devam etmek lazım

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Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 yenerek ligde 3 hafta aradan sonra galip gelmeyi başardı.

Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından mücadeleyi ve galibiyeti değerlendirdi.

"Zor dönemden geçtiğimizi biliyorum. Bu maçı kazanmak önemli. Bize yakışmayan bir durum var. Takım oluşturmamız gerekiyor. Bizim için çok kayıplar oldu. Golü erken bulmamız avantaj oldu. Bütün oyuncular görevlerini yapmaya çalıştı ve iyi niyetle oynadı. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oldu. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Taraftar da oyuncularla beraberdi. Devamının gelmesi gerekiyor. Soyunma odasında herkesin mutlu olduğunu görüyorum. Kaybettiğimizde umutlarımızın kırıldığı anlar vardı. Pes etmeden devam etmek lazım. Sonuç iyi, bunu unutup Alanyaspor maçına hazırlanmaya başlayacağız" ifadelerini kullanan Güneş, ilk kez forma giyen futbolcularla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

Milli takım arası avantaj oldu onlara. Olumlu işaretler vardı, düşünceler önemli. Aşağıdan gelen oyuncular da var. Takımın aynı duyguyu paylaştığını görüyorsun sahada. Bu önemliydi. Bu güçlü rakiplere karşı daha zor olacaktır.

"ALTERNATİF OYUNCULARIMIZI YERLİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Adana Demirspor karşısında süre alan altyapı oyuncularıyla ilgili ise Güneş, "Bizim altyapıdan Poyraz ve Salih var. Salih'in çok yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kadro için de tuttuğumuzda transferlerimiz ona göre değişecek. Alternatif oyuncularımızı yabancı yerine yerli yapmak istiyoruz. Önemli olan o duyguyla sahaya çıkmaları, oynayanların yüzde yüzünü sahaya vermesi. Olumlu yanları var, umarım takıma yansır" şeklinde konuştu.