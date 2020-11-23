Şenol Güneş: Galatasaraylı troller var

Şenol Güneş, Galatasaraylı taraftarların yabancı kontenjanı konusunda kendisine tepki göstermeleri hakkında konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla video konferans yoluyla bir araya geldi.

Birçok konuya değinen deneyimli teknik adam, Galatasaraylı taraftarların yabancı sayısı hakkında kendisine tepki göstermesi hakkında da konuştu.

Güneş'in sözleri şu şekilde:

"GALATASARAYLI TROLLER VAR"

"Galatasaraylı arkadaşlarımızın bir rahatsızlığı var, trolleri var bazı arkadaşların ama yabancı konusunda bir beklentisi olan teknik adam değilim. Zaten 14 tane yabancı futbolcu ile devam ediliyor, devam etsin kardeşim."

"Benim söylediğim Türk futbolunun geleceğiyle ilgiliydi. Hep speküle ediliyor. Sayı, yerli ve yabancı vesaire değildi, uzun vadeli bir olaydı. Sol bek konusu da öyle sürekli speküle ediliyor."

"Ben üretimden yanayım, yerli üretimi de dahil. Başlı başına bir olay... Uluslararası alanda yarışacak yerli oyuncular çıkartmak zorundayız. Ben fikirlerimi söylerim, bunları bir kulüp için değil ülke futbolu için söylerim."