Şenol Güneş: Ghezzal önümüzdeki üç maçta olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-2'lik Ümraniyespor maçını değerlendirdi ve rotasyon sinyali de verdi. Güneş, Rachid Ghezzal'ın ise Dünya Kupası arasına kadar oynayamayacağını açıkladı.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

Ligin 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ın başında 200. maçına çıkan Şenol Güneş, takımın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı hakkında bilgi verdi.

"Üç maç var önümüzde Ghezzal o maçların üçünde de olmayacak"

Savunmada fazla pozisyon verildiğinin hatırlatılması üzerine ise Güneş, "Ghezzal bu boşluğa kadar kesin bizimle olmaz. Üç maç var önümüzde Ghezzal o maçların üçünde de olmayacak. Tedavisi sürecek. Bizim takım daha iyi işler yapacak bir takım.

Galatasaray maçı yerine nasıl daha iyi oynamalıyız onu konuşmamız lazım. Yanlış yaptığımız müddetçe her takım bizi zorlar. Çok yiyen ve çok atan bir takımız. Oyuna bakıyoruz seyrediyoruz. Fiziksel ve moral değerleri bakımından düşüş yaşanmış. Bunu çözersek daha iyi takım oluruz. Buna bakarız, zor bir şey değil" diye konuştu.