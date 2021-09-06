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    Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi futbolcuları motive etti

    Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi futbolcuları motive etti

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi futbolcularıyla görüşerek motivasyon konuşması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 09:31
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    2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık'ı 3-0 yenerek liderliğini sürdüren A Milli Takımımız, takipçisi Hollanda ile çarşamba günü Amsterdam'da oynayacağı dev maça kilitlendi.

    Teknik Direktör Şenol Güneş daha önce yardımcılarına hazırlattığı detaylı Hollanda analizini oyuncularına ezberletmeye başladı. Güneş'in özellikle Depay ve Wijnaldum gibi yıldızlar için ay-yıldızlı futbolculara uyarılarda bulunduğu vurgulandı.

    "BU MAÇI DA KAZANMALIYIZ"

    Cebelitarık maçından sonra oyuncularıyla bir araya gelen Şenol Güneş, "İlk yarıda zorlandık ama kazanmayı bildik. Şimdi önümüzde Hollanda sınavı var. Bu maçı da kazanmalıyız" dediği öğrenildi.

    Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi futbolcuları motive etti #1

    "İŞTE SİZE FIRSAT"

    Ay-yıldızlı hoca, Hollanda maçının çok büyük bir fırsat olduğunun da altını çizerek, "Gruptaki kader maçlarından birine çıkacağız. İşte size yeniden gönülleri kazanmak için fırsat. Hollanda'yı yenerek Letonya ve Karadağ maçlarındaki kayıpları telafi edebiliriz" diye konuştu.

    Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi futbolcuları motive etti #2

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