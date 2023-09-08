Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı. Günce-Giray Tiryaki çifti, dünyaya gelen kız bebeğe Arya Güneş ismini verdi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı.

70 yaşındaki deneyimli teknik adamın kızı Günce ile damadı Giray, dünyaya yeni gelen kız bebeklerine Arya Güneş ismini verdi.

"Arya Güneş bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz"

Konuyla ilgili Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, şöyle denildi: