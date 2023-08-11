Şenol Güneş: İkinci maça ciddi bir şekilde hazırlanmak zorundayız Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçının ardından konuştu. Güneş: "İkinci maça iyi şekilde hazırlanmak zorundayız" dedi.

İHA

Beşiktaş, UEAFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"İkinci maça da ciddi bir şekilde hazırlanmak zorundayız"

Güneş şöyle dedi:

"Burada güzel bir oyun oynayıp, avantajlı şekilde dönmek istiyorduk. Maçın tamamına baktığımızda bunu söyleyebilirim. Ama sezon başı olduğu için yorulan oyuncularımız olabiliyor. Yeni gelen oyuncularımız var, onları da sahaya sürdük. Yorulan oyuncuları değiştirdik. Son 15 dakikalık bölümde de oyun koptu. Yediğimiz golden sonra Neftçi Bakü'nün gücünü artırdı. Son bölümde bizim için dersler çıkarılacak oyun vardı. Hem onu gördük hem artılarımızı gördük. Sonuç olarak buradan avantajlı bir şekilde ayrılıyoruz. Onun için ikinci maça da ciddi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. İhmale gelecek bir takım değil. Biz oyundan düştükten sonra da bunu gösterdiler. Güzel bir ambiyans vardı. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum"

"İkisinin de iyi takım olduğunu düşünüyorum"

Azerbaycan temsilcisi Sabah ile oynadıkları maçla ilgili bir soru üzerine Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Sabah ile oynadık. Onlar da iyi takım. Neftçi Bakü de iyi takım. O zaman sezonun son bölümleriydi. İkinci yarısı olan bölümdü. Şimdi sezon başı. Hem takımlar yeni oluşuyor, fiziksel olarak oyuncular istenilen performansa ulaşmamış olabilir, bu bizim için de geçerli. Takımlar sezon başında 6-8 hafta sonra daha akıcı bir form yakalayabilir. İkisi de iyi takım. Kıyaslamak benim işim değil. Neftçi'nin şanssızlığı, bizim bu maçta iddiamızın olması. Zannederim Sabah ve Karabağ da kazandı. Onlara başarılar diliyorum"

"İnşallah ölümlü bir olay yoktur"

Şenol Güneş son olarak Malatya'daki depremle ilgili, "Malatya'da deprem olduğunu söylediler. İnşallah ölümlü bir olay yoktur. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Hepimize geçmiş olsun. Deprem dünya için de olumsuz durum. Yine de hazırlıklı olacağız. Misafirliğiniz için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.