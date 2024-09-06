Şenol Güneş: İnşallah iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, "Geriye dönük şikayet yok. Abdullah Hoca ile görüştüm, yeni bir ekip yaparak biz çalışacağız. İnşallah iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız" dedi.

Haber Merkezi

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kritik müsabaka öncesinde ise gerçekleşen idmanda Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde konuşan deneyimli teknik adam birçok konuya değindi.

"TAKIMDA SORUN VAR"

Takımda sorunlar olduğunu söyleyen Güneş, şunları dedi:

Takımda bir sorun olduğu doğru. Bugün de beklenen bir sonuç alınmamışsa nedenleri vardır. Biz bunları düzeltmeye çalışacağız oyun ve skor olarak. Gördüğümüz sorunları nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Şu anda onları çözeceğiz. Geriye doğru eksik yaptı, iyi yaptı konuşmaya gerek yok.

"İNŞALLAH İYİ BİR TAKIM OLUŞTURUP SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Eski teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştüğünü söyleyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Geriye dönük şikayet yok. Abdullah Hoca ile görüştüm, yeni bir ekip yaparak biz çalışacağız. İnşallah iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız. Trabzonspor'da bu değişim hep olacaktır ama hep Trabzonspor kalacak burada. Kulübün yaşaması ve başarılı olması önemli. İyi bir Trabzonsporlu durumdan memnun değilse ben de değilim. Çalışacağız. Takıma sahip çıksınlar.

"İNŞALLAH UZUN YILLAR KALIRIM"

Görevde uzun yıllar kalmayı hedeflediğini söyleyen Şenol Güneş, şu sözleri sarf etti:

Göreve başladım şimdi, inşallah uzun yıllar kalırım sizin sayenizde. Tek eksiğimiz skor ve güzel oyun. Saha içinde kalacağım ben de. Pozisyon olarak burada bir görevim var, bunu iyi yapacağımın sözünü verebilirim.

"TRABZON'DAN OYUNCU ÇIKARTMALIYIZ"

Kulüpteki güzel şeyler olduğuna değinen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Kulüpte güzel şeyler yapılmış. Zeminler toparlayacak. Salonlar, çalışma alanları, analiz bölümler, bunlar olmazsa olmazlar. Yapanlara teşekkür ediyorum. Biz yapacaklarımızla, Trabzonspor, büyük takım ama yurt dışında daha büyük kulüp olmasına çalışacağız. Bir hayalim daha olacaksa, Trabzon'dan çıkardığımız oyuncuları, sayılarını arttırmak, bunları geliştirmek ve yarıştırmak ama aynı zamanda iyi oyuncular alıp yarışmak.

"TRANSFER KONUSU DAHA SONRA"

Son olarak transfer açıklaması yapan Güneş, sözlerini şöyle noktaladı: