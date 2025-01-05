Şenol Güneş: İyi bir çıkış yakalamak istedik ama olmadı

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Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenildi.

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYORDUK AMA YAPAMADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Güneş şöyle dedi:

"Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle her maça kazanmak için çıkmamız gerekiyor. Bugün de buraya öyle geldik. İlk yarı boşa geçti. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Ama 75'teki gol sonrası yine bir dağınıklık oldu. Oyunun tamamına bakınca, topa sahip olma, hücum etme kazanmaya yakın olmamız gerekiyordu ilk yarıya rağmen ama başaramadık. Hatalar yaptık, basit top kayıpları yaptık özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda iyi oynarken yediğimiz gol, kırılganlığı yine ortaya çıkardı. Daha önce olan hadise yine başımıza geldi. İyi bir çıkış yakalamadık istiyorduk, ihtiyacımız vardı ama yapamadık."

"İLK YARI DEFANS OLARAK İYİ DEĞİLDİK"

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsun'da kazanma ihtiyaçlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Oyuna kötü ve tedirgin başladıklarını ifade eden Güneş şöyle konuştu:

"İlk yarıda top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk. Savunma anlayışı da durup hızlı kontraya çıkma anlayışı vardı. Bizim 3-4 tane top kaybımızdan bir tanesini golle değerlendirerek öne geçti. İlk yarı defans olarak iyi oynamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyun da tamamen kontrolümüzdeydi."

"MAALESEF KAYBETTİK"

Üstlerine gelmediği anlardan sonra kornerden yedikleri golün Samsunspor'un direncini attırdığını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı: