Şenol Güneş: Kaybettiğimiz puanların en az yarısını kaybetmemeliydik

AA & Ensonhaber

Trabzonspor’un tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, asbaşkan Zeyyat Kafkas ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Şenol Güneş, takımın durumu, oyuncuların performansı ve gelecek planlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"OYUNCULARIMIN NİYETİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Futbolcuların istekli ve uyumlu bir tavır sergilediğini belirten Güneş, şunları söyledi:

Takımdaki oyuncuların hepsi karakterli ve disiplinli. Kimse ‘Bana ne, yenildik.’ demiyor. Ancak yine de şu ana kadar kaybettiğimiz puanların en az yarısını kaybetmememiz gerekiyordu. Burada sorumluluk tamamen bana ait. Oyuncularımızın motivasyonu oldukça yüksek. Geçtiğimiz günlerde 19 yaş altı takımıyla bir hazırlık maçı yaptık, ardından kendi aramızda çift kale maç oynadık. Her iki maçta da sahada istediklerimizi uygulayan bir ekip vardı. Ancak bunu sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Şu anki önceliğimiz, devre arasına kadar iskelet kadromuzun 6-7 oyuncusunu netleştirip ardından gerekli değişimleri yapmak. Ama şunu unutmamak lazım, transfer tek başına çözüm değil. Mevcut oyuncu grubundan en iyisini kazanmamız gerekiyor.

"İSTİKRARLI KADRO VE OYUN YAKALAMAKTA ZORLANDIK"

Güneş, takımda istikrar sağlanamamasının sıkıntı yarattığını ifade ederek şöyle devam etti:

Henüz oturmuş bir kadro veya düzenli bir oyun yapımız yok. Bu süreçte tüm oyuncuları değerlendirme fırsatı buluyoruz. ‘Oyunculardan gidenler olabilir.’ derken, elimizdeki her oyuncunun takım için bir katkısı olup olmadığını görmek istiyoruz. Oyunculara kesinlikle ‘Git’ demiyoruz, tam tersine ‘Oynayın ve katkı yapın.’ diyoruz. Ancak oynayamayanlar için de çözüm üretmeye hazırız. Bu kulüp bir yapılanma sürecinde. Katkı sağlayan oyuncularla yola devam edeceğiz. Sayıyı azaltarak daha verimli bir kadro oluşturduk, ancak milli takımda olan oyuncularımız gibi değerlendirilmeyi bekleyen isimler de var. Örneğin, Denswil, Orsic, Bardhi gibi oyuncular bir değer taşıyor. Katkı veremediklerinde başka bir kulüp bulmaları da mümkün. Onlara destek olmaya çalışıyoruz.

DENIS DRAGUŞ VE DİĞER GELİŞMELER

Denis Draguş hakkında basında çıkan haberlere değinen Güneş, şunları söyledi:

Draguş’un takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Oynamak istiyor ve bu doğal bir talep. Daha önce bazı sorunları vardı, ancak çözüldü. Pozisyonlarıyla ilgili herhangi bir şikâyeti yok.

TEKNİK EKİPTE YENİLİKLER

Teknik ekibe katılacak yeni isimlerle ilgili de bilgi veren Güneş, şu açıklamayı yaptı:

Mehmet Kulaksızoğlu’nu devre arasında değerlendirmeyi planlıyorduk. Ancak bugün itibarıyla ekibimize katılıyor. Sosyal ilişkilerden sorumlu olacak. Yattara da bir süre önce beni ziyaret etmiş ve Trabzonspor’da staj yapmak istediğini belirtmişti. Biz de bunu kabul ettik. Akademide çalışıyordu, burada antrenmanları takip edecek ve deneyim kazanacak.

SAVUNMADAKİ EKSİKLER

Savunma hattında yaşanan sakatlıklarla ilgili bilgi veren Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Serdar idmanlara başladı ancak oynama ihtimali düşük. Savic, Fenerbahçe maçında risk almamak için sahaya çıkmadı, ardından Rize maçında da oynayamadı. Şimdi yine tedirginlik yaşıyor. Hüseyin uzun bir süre aramızda yoktu, eksiklerini tamamlayarak geri döndü. Savunma hattında bir değişim süreci yaşayacağız.

Güneş, mevcut durumu değerlendirirken takımın geleceğine dair umut dolu mesajlar verirken, Trabzonspor’un uzun vadeli başarılar için kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinde olduğunu vurguladı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Teknik direktör Şenol Güneş, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak sürecin detaylarını paylaştı. Güneş, mevcut oyuncu grubundan maksimum verimi almayı hedeflediklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

Şu an için önceliğimiz, elimizdeki oyuncuları değerlendirmek. Mevkilerin ihtiyaçlarına göre transfer yapacağız. Bu süreçte İhsan Derelioğlu oyuncuları izleyecek, raporları bana sunacak, ben de başkana ileteceğim. Nihai kararı başkan ya da ben vereceğiz. İzleme komitesinin katkısı önemli, ancak son karar merci biziz. Teknik anlamda kararların sorumluluğu tamamen bana ait olacak, maliyet ve imza süreçlerini de başkanla birlikte yöneteceğiz.

"MENDY VE ALTERNATİFLER MECBURİYETTEN DENENDİ"

Fransız oyuncu Mendy’nin stoperde oynatılmasına ilişkin değerlendirme yapan Güneş, sakatlıkların yarattığı zorunluluklara dikkat çekti:

İlk maçımda Savic ve Denswil’i stoperde oynatmayı tercih ettim. Ancak sonrasında bu oyuncuların sakatlanmasıyla farklı çözümler üretmek zorunda kaldık. Mendy, stoperde de merkezde de görev yapabiliyor. Ayrıca Lundstram’ı da stoper pozisyonunda denedik. Bu rotasyon tamamen mecburi bir durumdu. Bu süreçte Serdar ve Batagov da sakatlıklar yaşadı. Devre arasına kadar önümüzde 7 maç var ve bu süre içinde tüm oyuncuları detaylı bir şekilde değerlendireceğiz.

Ziyaret sonrası Şenol Güneş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç’a bir forma ve çiçek hediye etti. Selçuk Kılıç da nazik ziyaretlerinden ötürü Güneş ve kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas’a teşekkür ederek, Trabzonspor’a başarı dileklerini iletti.