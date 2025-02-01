AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Mücadeleye galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirten deneyimli teknik adam, hem kendi takımlarının hem de rakiplerinin bazı sıkıntıları olduğunu ifade etti.

Güneş, sahaya yansıtmak istedikleri oyun planından uzak kaldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ne yazık ki beklentilerimizin altında bir performans sergiledik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Maça istediğimiz gibi başlayamadık, rakip ise ilk yarının ortalarına kadar bizden daha iyi görünse de net bir gol pozisyonları yoktu. Bizim planımız, savunmada sağlam durup hızlı hücumlarla sonuç almaktı ancak yaptığımız basit top kayıpları Kayserispor'un işine yaradı.

"DEĞİŞİKLİKLERİMİZ DE ÇÖZÜM OLMADI"

İkinci yarıda oyuna müdahale ettiklerini ancak bekledikleri dönüşümü sağlayamadıklarını belirten Güneş, şunları söyledi:

İlk yarının ortalarına doğru biraz daha oyuna ortak olduk. Topa sahip olup rakibin çıkmasını engelledik ve kenarlardan tehlikeli ataklar geliştirdik. Ancak golü bulamadık. İkinci yarıda ise daha iyi bir oyun beklerken tam tersi oldu. Yaptığımız değişiklikler de istediğimiz etkiyi yaratmadı. Kayserispor’un savunma anlayışı ve hızlı çıkışları bizi zorladı. Biz de rakibi faulsüz durdurmak yerine baskıyla boğmalıydık ama bunu başaramadık. Kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Üzgünüz.

SAVUNMA VE ORTA SAHAYA TAKVİYE

Basın toplantısında kendisine yöneltilen transfer sorusuna da yanıt veren Güneş, savunma hattına takviye yapacaklarını belirtti:

Şu anda stoperde Savic’in dönüşü bizim için önemliydi. Geçen hafta kısmen süre aldı, bu maçta ise tam olarak oynadı. Ancak yine de bir stoper transferi yapacağız, genç ya da tecrübeli olabilir. Orta saha için de değerlendiriyoruz. Mevcut oyuncularımızın durumu, takımdan ayrılacak isimlere bağlı olarak başka bölgelere de transfer yapabiliriz. Zubkov’un transferi tamamlandı, hayırlı olsun. Kaliteli bir oyuncu ve umarım takıma önemli katkılar sağlar.

Trabzonspor'un transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları, bordo-mavili taraftarlar için kritik ipuçları sundu.