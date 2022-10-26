Şenol Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi..

Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Başarılı teknik adam 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak..

Beşiktaş’ta Valerien İsmael’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş getirildi. Daha önce 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran başarılı teknik adam 2 kez şampiyonluk yaşadı.

Şenol Güneş’in gelmesinin ardından Beşiktaş taraftarı büyük sevinç yaşarken Şenol Güneş’in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başladı.

Futbolseverler başarılı teknik adamın kariyerini ve hayatını araştırmaya başladı. Peki kimdir Şenol Güneş? İşte merak edilen hayatı..

Şenol Güneş kimdir?

Şenol Güneş 1 Haziran 1952 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Futbola Erdoğduspor altyapısında başlayan Şenol Güneş profesyonel olarak Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor takımları dışında bir takımda forma giymemiştir. 1969-1972 yılları arasında Akçaabat Sebatspor forması giyen Şenol Güneş buradan Trabzonspor’a transfer olmuştur.

Trabzonspor’da 15 sene kalecilik yapan Şenol Güneş 1974 yılında 2. Lig’de şampiyon olarak ilk kez 1. Lig’e yükselen takımda yer almıştır. Şenol Güneş 1975 ve 1984 yılları arasında altı kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şenol Güneş 1978-1979 sezonunda 1110 dakika gol yemeyerek Türkiye rekoru kırmıştır. Şenol Güneş 1987 yılında futbolu bıraktı. 1988 yılından bu yana teknik direktör olarak görev alan Şenol Güneş ilk olarak Trabzonspor’u çalıştırdı.

Şenol Güneş’in teknik direktörlük kariyeri şu şekilde ilerledi;

1986 - Trabzonspor

1988-1989 - Trabzonspor

1989-1990 - Boluspor

1990-1992 - Boluspor

1992-1993 - İstanbulspor

1993-1997 - Trabzonspor

1997-1998 - Antalyaspor

1998-1999 - Sakaryaspor

2000-2004 - Türkiye

2005 - Trabzonspor

2007-2009 - Seoul

2009-2013 - Trabzonspor

2014-2015 - Bursaspor

2015-2019 - Beşiktaş

2019-2021 - Türkiye

Şenol Güneş A milli futbol takımın başında bulunduğu dönemde büyük başarılar elde etti. Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği üçüncülük ile çok büyük bir başarıya imza atmıştır.Şenol Güneş bu başarı sonrası UEFA tarafından 2002 senesinin en iyi teknik direktörü seçildi.