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- Şenol Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi..
Şenol Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi..
- 26.10.2022 - 22:37
- Güncelleme : 26.10.2022 - 22:38
Beşiktaş’ta Valerien İsmael’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş getirildi. Daha önce 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran başarılı teknik adam 2 kez şampiyonluk yaşadı.
Şenol Güneş’in gelmesinin ardından Beşiktaş taraftarı büyük sevinç yaşarken Şenol Güneş’in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başladı.
Futbolseverler başarılı teknik adamın kariyerini ve hayatını araştırmaya başladı. Peki kimdir Şenol Güneş? İşte merak edilen hayatı..
Şenol Güneş kimdir?
Şenol Güneş 1 Haziran 1952 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Futbola Erdoğduspor altyapısında başlayan Şenol Güneş profesyonel olarak Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor takımları dışında bir takımda forma giymemiştir. 1969-1972 yılları arasında Akçaabat Sebatspor forması giyen Şenol Güneş buradan Trabzonspor’a transfer olmuştur.
Trabzonspor’da 15 sene kalecilik yapan Şenol Güneş 1974 yılında 2. Lig’de şampiyon olarak ilk kez 1. Lig’e yükselen takımda yer almıştır. Şenol Güneş 1975 ve 1984 yılları arasında altı kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Şenol Güneş 1978-1979 sezonunda 1110 dakika gol yemeyerek Türkiye rekoru kırmıştır. Şenol Güneş 1987 yılında futbolu bıraktı. 1988 yılından bu yana teknik direktör olarak görev alan Şenol Güneş ilk olarak Trabzonspor’u çalıştırdı.
Şenol Güneş’in teknik direktörlük kariyeri şu şekilde ilerledi;
1986 - Trabzonspor
1988-1989 - Trabzonspor
1989-1990 - Boluspor
1990-1992 - Boluspor
1992-1993 - İstanbulspor
1993-1997 - Trabzonspor
1997-1998 - Antalyaspor
1998-1999 - Sakaryaspor
2000-2004 - Türkiye
2005 - Trabzonspor
2007-2009 - Seoul
2009-2013 - Trabzonspor
2014-2015 - Bursaspor
2015-2019 - Beşiktaş
2019-2021 - Türkiye
Şenol Güneş A milli futbol takımın başında bulunduğu dönemde büyük başarılar elde etti. Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği üçüncülük ile çok büyük bir başarıya imza atmıştır.Şenol Güneş bu başarı sonrası UEFA tarafından 2002 senesinin en iyi teknik direktörü seçildi.