Şenol Güneş: Kızgın ve üzgünüm

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Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-2 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelenin ardından sahadan mağlup ayrılan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bugün çok hatalarımız oldu"

Rakibin oyununa yenik düştüklerini söyleyen Şenol Güneş, şunları dedi:

Bugün çok hatalarımız oldu. Aslında 2 pozisyon biz hücuma çıktığımızda, kaptırdığımız toplardan rakibe uzak kaldık ve 2 gol yedik. Hücum ettiğimizde golü bulmamız gerekirken, rakibin oyununa yenik düştük. Rakibin oynamasına izin verdik. Top kazanmak için agresif, sert oynamadık. Oynadığımız oyun şekli kazanmaya yetmedi.

"Kızgın ve üzgünüm"

Şenol Güneş, kızgın ve üzgün olduğunu söyledi.

"Mert'in durumuna bakacağız"

Mert Günok'un sakatlığı hakkında konuşan deneyimli isim şunları dedi:

Sakatlığı var. Durumuna bakacağız. Şu anda bir şey söylemek doğru değil. Büyük ihtimalle oyunun başında da vardı. O etkilemiş de olabilir. Yarına daha net konuşuruz. Dizinde olan bir şey. Ona bakacağız. O hırsı, isteği rakip kadar ortaya koyamadık. Oyun isteğimiz bu olmamalı. Bunu değiştireceğiz.