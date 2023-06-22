Şenol Güneş: Kurallar bilinmeli ve öyle karar alınmalı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Şenol Güneş bu sezon alınan bazı kararları eleştirdi.

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF'nin Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıktı.

Şenol Güneş, Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda alınan bazı kararlarını eleştirirken, yapısal sorunlara da değindi.

Deneyimli teknik adam açıklamalarına şöyle başladı:

TFF'nin çalışanı olduğum için bir sene konuşamıyordum. Olanları anlatmakta fayda var. 65 yaş üstünü TFF emekli ediyor ama bize müdahale edemiyor. Hepimiz bu gemide beraberiz. Susmak yerine konuşmak daha faydalı olacak. Sadece Adana Demirspor maçından sonra konuştum. 'Hukuk dışı ve mantık dışı' dedim, ceza kuruluna gittim. Kurallar bilinmeli ve öyle karar alınmalı. Sevk ediliyorsak, ceza olmalı.

"Yönetimlerin kararı bu anlarda önemli"

Yönetimlerin aldığı kararların önemli olduğunu söyleyen Şenol Güneş, şu açıklamayı yaptı:

Pandemi döneminde maçlar devam etti, olağanüstü bir karar alındı. Anında bir karar verildi. Yönetimlerin kararı bu anlarda önemli. Sıkıştırılmış bir lig oldu ama itiraz etmedim. Milli Takım'da Sivas'a maç aldık. Bir karar aldık ama yanlış oldu, pandemiden dolayı kimse gelemedi. Ben oraya taraftarla buluşmaya gitmiştim. Altyapı konuşuyorsunuz ama çocuklar okuyor! Eğitim izin vermiyor! Milli Eğitim Bakanlığı olmadan bu iş olmaz.

"Herkes kuralları bilmeli"

Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

Depremden sonra aynı bölgeden bazı takım devam etti, bazı takım çekildi. Bu da kuralı tartışmaya açar. O zaman alın takımları İstanbul'a! Şimdi geçmiş konu, konuşuyoruz. Takımlardan transferler yapıldı, biz de aldık. Aşağıdaki takımlara bakın. Rekabeti öldürdük. Suçlama için demiyorum. Olağanüstü durum olduğunda, sizin keyfinize kalamaz. Herkes kuralları bilmeli. Emniyet şeridini ihlal etmeye başlarsanız herkes ihlal etmeye başlar.

"Yöneticiyle oyuncu kavgalı"

Kulüplerin sorunlarının aynı olduğunu söyleyen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Yöneticiyle oyuncu kavgalı. Soruyorum, bütün kulüplerde aynı sorunlar var. Yabancı futbolcuların euro, yerli oyuncuların TL üzerinden para kazanması; tüm dengeleri alt-üst ediyor. Antrenör ve oyuncuların vergilerini kendilerinin vermesi lazım. Sorumluluk olsun diye. Kulüp başkanı yerli oyuncuya gel iyileştirme yapalım diyor veya euro alana gel azaltalım diyor.

"Hiçbir zaman para konuşmadım"

Basın tarafından itibarsızlaştırıldığını belirten Güneş, şu sözleri sarf etti:

8+3'ü ben getirmedim. Yabancı oyuncu yerli oynuyorsa, ben de yerli oyuncuyu yabancı yapabilmeliyim. Bunun bir yolu olmalı. Maaşımı euro olarak almadım. Hiçbir zaman para konuşmadım. Basında sürekli maaşım konuşuldu ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldım.

"Hakemlerle ilgili kimse konuşmasın"

Son olarak hakemlerle ilgili konuşan Şenol Güneş, açıklamalarını şu şekilde bitirdi: