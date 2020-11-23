Şenol Güneş: Maaşımla ilgili yalan haberler yapılıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş zoom aracılığıyla basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Güneş, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, gazetecilerle yaptığı zoom toplantısında milli takımın Avrupa Uluslar C Ligi'ne düşmesinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğnu söyledi.

"Yeni bir dönem yaşıyoruz." diyen A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyuncusu, teknik adamı herkes için yeni bir dönem. Bazı maçlarda koşullara uymak zorunda kaldık. Eylül, ekim ve kasım aylarında oynanan futbol, düşündüğümüzün altında oldu. Çünkü daha iyisini yapabiliriz. Küme düştük. Almanya 6 tane yedi diye yok mu oldu yani? Biz Almanya değiliz tabii ama biz sürdürülebilir bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takımın turnuvada beklentilerin altında kaldığını söyleyen Güneş, "Turnuva boyunca yeterince coşkulu değildik. Birinciliği düşünürken sonuncu olduk. Oyun kimliğimiz var bunu biliyoruz. Çok oyuncu oynattım doğrudur. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaptım." diye konuştu.

"BEN PARA ÇALMADIM"

Maaşının 3.2 milyon euro olduğuna dair basında çıkan haberlere değinen Şenol Güneş, "Takımın başarısızlığı benim suçum, benim sorumluluğum. Maaşımla ilgili yalan haberler yapılıyor. Amaç tozu dumana katarak karalamak. Benim maaşım belli, gidin merak ediyorsanız sorun. Bir haber yapmışlar, her yere dağıtmışlar gidiyor. Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz!" diye konuştu.

"BAZI OYUNCULAR DIŞARIDA KALABİLİR"

Kadrodaki ana iskeletin belli olduğunu kaydeden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ama zorlayan oyuncular var. O yüzden bazı oyuncular dışarıda kalabilir. Şimdi yapmamaız gereken Uluslar Ligi’nin kötü intibalarını silip oyuncuları yeniden motive etmek. Macaristan’ın bize karşı daha çok motive olmasını anlıyorum ama biz de böyle rakiplere iyi motive olmalıyız. Biz başarısız bir dönem geçirecektik onu da burada geçirdik." açıklamalarını yaptı.

"AYAĞA KALKACAĞIZ"

Tecrübeli teknik direktör asıl amaçlarının Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası olduğunu vurguladı ve "Milli takıma çağrılan her oyuncu değerlidir. Bu yarış geride kaldı. Martta başlayacak maçlara daha iyi başlayacağız. Kamuoyuna mazaretler sunmayacağız. Doğru yoldan gittiğimizi düşünüyoruz. Bu sonuçların bizi yolumuzdan çevirmesine izin vermeyeceğiz. Hedeflerimiz belli, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası var. Evet kötü bir turnuva geçirdik. Ayağımzı takıldı, yere düştük, ayağa kalkacağız, yeniden koşacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Takımda geniş bir kadro yaptıklarını kaydeden güneş, "Bazı oyuncuları görmek istedik. Oyuncularımız kötü değil. Oyuncuları tek tek analiz ettiğnizde formda diyemiyoruz. Fiziksel ve zihinsel dağınıklık yaşadık. O yüzden derslik maçlardı." diye konuştu.

"YUSUF DAHA İYİSİNİ YAPACAK YETENEĞE SAHİP"

Macaristan maçında 55. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı ile ilgili olumsuz bir düşüncesi olmadığını söyleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "17'si benim dönemimde olmak üzere 26 kez milli oldu. Evet daha çok sonradan girdi oyuna ama direkt oynadığı zamanlar da var. Enes ile birlikte Almanya maçında en çok eleştirilen iki oyuncudan biriydi. Son maçta Cenk ve Kenan ile başlamayı tercih ettim ama ikisinden birinin yerine Yusuf ile başlayabilirdim. Yusuf yetenekleri itibariyle sonuç alma açısından çok önemli bir oyuncu. Yusuf daha iyisini yapacak yeteneğe sahip." yorumunu yaptı.

"GALATASARAYLI ARKADAŞLARIMIZIN BİR RAHATSIZLIĞI VAR"

Şenol Güneş konuşmasına şöyle devam etti: "Galatasaraylı arkadaşlarımızın bir rahatsızlığı var, trolleri var bazı arkadaşların ama yabancı konusunda bir beklentisi olan teknik adam değilim. Zaten 14 tane yabancı futbolcu ile devam ediliyor, devam etsin kardeşim. Ben üretimden yanayım, yerli üretimi dahil."