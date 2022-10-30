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Güneşli 18 C
    Şenol Güneş, maç sonunda 3'lü çektirdi

    Şenol Güneş, maç sonunda 3'lü çektirdi

    Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Maç sonunda Şenol Güneş, tribünlere giderek galibiyet üçlüsü çektirdi.
    • 30.10.2022 - 19:22
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 20:31
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    Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

    Ligin 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazandı.

    Maçtan önce taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu

    Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşma öncesi deneyimli teknik adam için tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Güneş'in sahaya çıkmasıyla birlikte kendisini coşkuyla karşıladı.

    Takımların ısındığı sırada sahaya gelerek tribünleri selamlayan Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar çiçek attı.

    Şenol Güneş, maç sonunda 3'lü çektirdi VİDEO

    Şenol Güneş, maç sonunda 3 lü çektirdi #1

    Maç sonunda galibiyet coşkusu yaşandı

    5-2'lik galibiyetin ardından Şenol Güneş oyuncularıyla beraber galibiyeti kutladı. Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı taraftarlarla maç sonunda galibiyet üçlüsü çekti.

    Şenol Güneş, maç sonunda 3 lü çektirdi #2

    Şenol Güneş, maç sonunda 3 lü çektirdi #3

    Şenol Güneş, maç sonunda 3 lü çektirdi #4

    Şenol Güneş, maç sonunda 3 lü çektirdi #5


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