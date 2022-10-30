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- Şenol Güneş, maç sonunda 3'lü çektirdi
Şenol Güneş, maç sonunda 3'lü çektirdi
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Maç sonunda Şenol Güneş, tribünlere giderek galibiyet üçlüsü çektirdi.
- 30.10.2022 - 19:22
- Güncelleme : 30.10.2022 - 20:31
Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.
Ligin 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazandı.
Maçtan önce taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu
Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşma öncesi deneyimli teknik adam için tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Güneş'in sahaya çıkmasıyla birlikte kendisini coşkuyla karşıladı.
Takımların ısındığı sırada sahaya gelerek tribünleri selamlayan Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar çiçek attı.
Şenol Güneş, maç sonunda 3'lü çektirdi VİDEO
Maç sonunda galibiyet coşkusu yaşandı
5-2'lik galibiyetin ardından Şenol Güneş oyuncularıyla beraber galibiyeti kutladı. Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı taraftarlarla maç sonunda galibiyet üçlüsü çekti.