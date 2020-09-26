Şenol Güneş: Maksimum 5 yabancı olmalı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "5 yabancıdan fazla olmasını istememiştim, yine söylüyorum" diyerek sınır konulmasına destek çıktı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

"ZAMANINDA YABANCI 5'TEN FAZLA OLMAMALI DEMİŞTİM"

Tecrübeli hoca, gelecek seneden itibaren gelmesi beklenen yabancı kuralı hakkında da konuştu.

Güneş, konuya ilişkin; "Zamanında yabancının 5'ten fazla olmasını istememiştim, yine aynısını söyledim. Elinde şimdi Vida ile Pepe var, Fatih orada duruyor ama benimle idmana çıktı. Son 2 sene Sivas'ta oynayınca oyuncu oldu. Ersin, Rıdvan oradaydı ama onlara şans veremezsin. Rıdvan varken N'Sakala'yı almışsın, Rıdvan'ı oynatsan, o zaman N'Sakala'yı neden aldın derler. Benim için şu anda konuşulması gereken milli takımdır." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

Bu sözlerin ardından Şenol Güneş'in Beşiktaş teknik direktörüyken maçlara yabancı futbolcu ağırlıklı çıkması akıllara geldi.

Şenol Güneş döneminde Napoli ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maça 11 yabancı statüsündeki futbolcuyla çıkan ilk Türk takımı olmuştu.

Kadroda Türk statüsünden hiçbir oyuncuya şans vermeyen tecrübeli teknik adam, sahaya şu 11'le çıkmıştı:

Fabricio, Beck, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Gökhan İnler, Tolgay, Quaresma, Adriano, Aboubakar

Daha önce Alman Milli Takımı'nda forma giyen Tolgay Arslan da yerli statüsünde sayılmıyordu.