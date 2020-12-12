Şenol Güneş: Maradona ve Pele büyük ama Arda da büyük

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İstifa etmeyi düşündünüz mü" şeklindeki soruya "Bu konuda aşılıyım" diyerek cevap verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, CNN Türk'te yayınlanan Sporun Manşeti programında Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı.

"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Şenol Güneş, "Kuralar çekildi. Aşının da gelmesiyle Mart'tan sonra biraz daha normale dönmesini bekliyorum futbol ortamının. Umarım Avrupa Şampiyonası'nı iyi geçiririz. Pandemiyi bütün ülkeler merkeze aldı. Maçlar yoğun, ligler yoğun. Avrupa'da maçlar var. Bizim müsabakalarımız Mart'ta başlayacak. Dünya Kupası elemelerine hazırlanacağız. Mart'ta Dünya Kupası elemesi, Haziran'da Avrupa şampiyonası oynayacağız. Sonradan Eylül ve Kasım'da yeniden Dünya Kupası elemelerine döneceğiz. Tutkuluyuz, coşkuluyuz, sevimliyiz. Kağıt üzerinde kolay ve zor rakiplerimiz olabilir ama her maça kazanmak için çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MARADONA VE PELE BÜYÜK AMA ARDA DA BÜYÜK"

"İstifa etmeyi düşündünüz mü?" şeklinde gelen soruya, "Ben aşılıyım bu konuda. Maç kaybedildiğinde ben eleştirilirim. Oyuncuya sahip çıktığını düşünenler gerçekten oyuncuya sahip mi çıkıyor yoksa kendisini mi öne çıkarıyor. Öyle olsaydı Maradona'ya sahip çıkan insanlar Arda Turan'a da sahip çıkardı. Maradona ve Pele büyük futbolcular. Ama Arda da büyük. Marka değeri var. Gençken futbolu okuyamıyordum. Sonra üniversite okudum öğrendim. Sonra saçı bozuk dediler, sonra oyunu bilmiyor dediler. Şimdi de parası çok diyorlar. Ben bunların hepsine alışkınım."