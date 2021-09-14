Şenol Güneş Milli Takım'a veda etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğünü bırakan Şenol Güneş, sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi sonrası Riva'daki çalışanlarla vedalaşarak ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda'ya karşı aldığı 6-1'lik ağır yenilgi sonrası, yoğun tepkiler üzerine teknik direktör Şenol Güneş'in görevine son verildi.

ŞENOL GÜNEŞ, EŞYALARINI TOPLAYIP VEDALAŞTI

Şenol Güneş, Riva'ya gelerek yardımcıları ve personelle vedalaştı. TFF'nin Levent'deki binasından ve Riva'daki tesislerden eşyalarını toplayan Şenol Güneş görev aldığı süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek ayrıldı.

YENİ HOCA CUMA GÜNÜ NETLEŞECEK

Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı görüşmelerin sonucunda bir karara varacak olan TFF Yönetimi yarın toplanacak. Yarınki toplantıda, yaptığı görüşmelerin detaylarını anlatması beklenen Hamit Altıntop'un raporları doğrultusunda Yönetim bir karar vermeye çalışacak. Yeni teknik adamın cuma günü açıklanması bekleniyor.