Şenol Güneş - Nihat Özdemir toplantısında sonuç çıkmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile filozof Şenol Güneş, sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadı. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, son 3 maçlık periyottaki skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle tahtı sallanırken, bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.

TFF YÖNETİMİNDE İKİ AYRI SES

Özellikle Hollanda karşısında alınan tarihi yenilgi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) hareketli saatler yaşanıyor.

Önce Amsterdam'da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı.

Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken, yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi gerektiğini söyledi.





2.5 SAAT SÜREN TOPLANTIDA SONUÇ ÇIKMADI

Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş, sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadı. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldı.