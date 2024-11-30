Şenol Güneş: Puan kaybetmeyi beklemiyorduk

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Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Maça kazanma arzusuyla iyi başladıklarını anlatan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlk yarı genel anlamda istediğimiz gibi geçti. Ancak ilk yarının son bölümünde verilen penaltı ve ardından kaçırdığımız gol var ama yine de genel olarak ilk yarıda oyuncularımın savunma anlayışı, dikkati, topa sahip olduktan sonraki hızlı geçişleri olumluydu" dedi.

"SAKİN KALMAYI BAŞARAMADIK"

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 15 dakikalık bölümünde tamamen dağıldıklarını ifade eden Güneş, rakibin bir kişi eksilmesinin ardındansa sakin kalmayı başaramadıklarını ve pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Güneş, topu oyuna sokmada ve sakin kalmada başarısız olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

Buna rağmen duran toplardan ve ortalardan pozisyonlar bulduk ancak daha dikkatli olabilseydik goller bulmamız mümkündü. Her şey iyi giderken bir anda oyunun tersine dönmesi ve hızlı oynamak adına yapılan telaşlı hamleler oldu. Kontrolsüz toplar ve gereksiz panik, rakip de bunu zamana çevirerek maçı kazandı. Çok üzgünüm çünkü bu maçta puan kaybı beklemiyordum. Ancak 3 puan kaybettik.